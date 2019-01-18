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В Одесской области при загадочных обстоятельствах умер младенец

15:12, 18 января 2019
Происшествия
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В Одесской области полиция начала расследование по факту смерти младенца / pixabay.com

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области, о смерти ребенка в дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции сообщили медики.

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Отмечается, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что около 7:30 мать ребенка проснулась и обнаружила сына мертвым.

При поверхностном осмотре следов насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено в Белгород-Днестровское бюро судебно-медицинских экспертиз.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Следствие продолжается.

Ранее в Запорожье от осложнений гриппа умер младенец – на момент смерти ребенку был 1 месяц и 24 дня.

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Теги: #смерть#ребенок#Одесская область