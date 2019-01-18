В Одесской области при загадочных обстоятельствах умер младенец

Предварительно установлено, что сегодня утром мать ребенка проснулась и обнаружила сына мертвым.

Сегодня в г. Белгород-Днестровский Одесской области полиция начала расследование по факту смерти младенца.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области, о смерти ребенка в дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции сообщили медики.

Читайте такжеВ Сумах патрульные спасли ребенка от переохлаждения (видео)

Отмечается, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что около 7:30 мать ребенка проснулась и обнаружила сына мертвым.

При поверхностном осмотре следов насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено в Белгород-Днестровское бюро судебно-медицинских экспертиз.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Следствие продолжается.

Ранее в Запорожье от осложнений гриппа умер младенец – на момент смерти ребенку был 1 месяц и 24 дня.