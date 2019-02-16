Полиция задержала одного из самых влиятельных наркодельцов Львовской области (видео)

У организатора международного канала контрабанды изъяты запрещенные к обороту вещества на сумму более 2 млн грн и оружие.

Правоохранители пресекли противоправную деятельность 38-летнего жителя Львовской области, который наладил контрабандную поставку в Украину дорогостоящих наркотических средств и психотропных веществ.

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Как сообщила пресс-служба Национальной полиции, фигурант под видом предпринимательской деятельности в сфере международных грузовых перевозок наладил криминальные связи с представителями наркобизнеса Западной Европы.

"Проводя крупные наркосделки, злоумышленник стал одним из самых влиятельных наркодельцов Львовской области и завозил на территорию области контрабандные наркотики и психотропы в особо крупных размерах. В ходе проведенных оперативных мероприятий у наркодилера изъято 330 г героина, 250 г кокаина и 100 г МДМА (экстази), предназначенных для дальнейшей реализации. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет более 2 млн грн. Кроме наркотиков и психотропов, у фигуранта также изъято 2 карабина, пистолет и патроны к ним", - говорится в сообщении.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса ("незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"), а именно, наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах.

Согласно законодательству, указанные противоправные действия наказываются лишением свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.