В Днепре поймали банду мошенников, которые обманули сотни украинцев (видео)

Мошенники выманивали деньги у тех, кто желал приобрести авто.

Сотни потерпевших во всей стране и миллионы гривень ущерба – полиция Днепра поймала банду мошенников, которые предлагали людям авто со скидками.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Они забирали предоплату, а клиентам оставались только бумажки. Большинство жертв – люди с инвалидностью, воины АТО и обычные рабочие, которые отдали преступникам все сбережения.

65-летнему Владимиру Витько предложили «Ладу» по акционной цене – всего сто девять тысяч гривень. Достаточно аванса, потом выплата оставшихся денег частями.

Читайте такжеВо время спецоперации в Мукачево задержали группу наркодельцов с пистолетами, ножами и битой (фото)

«Я попал на лохотрон. Потом они мне сказали, что эти деньги вы заплатили за оформление договора. Пяти листов на ксероксе. Я такой был счастливый, что завтра поеду на машине, что я на этот мелкий шрифт даже не обратил внимания», - рассказывает Владимир.

Преступники ранее не были судимы. Задержали семерых подозреваемых. Организатор - житель Черкасской области. На самом деле схема была продумана так, что никакие продажи автомобилей не осуществлялись.

Пятеро женщин – под домашним арестом. Они уже признались в мошенничестве. Еще двое мужчин, которых считают организаторами аферы, в СИЗО. Минимум три миллиона гривень удалось заблокировать на счетах.

Ранее в Киеве задержали мошенника, который обманул людей на более 7 миллионов гривень.