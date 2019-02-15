"Остались только ноги": на Черкасщине водитель Audi погиб в результате столкновения с куровозом (фото)

В автомобиле Audi нашли пустую бутылку из-под виски.

Возле города Каменка Черкасской области автомобиль Audi на скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, перевозившим кур.

В результате столкновения водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью, а автомобиль сильные механические повреждения, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

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"Головы практически не осталось. От водителя относительно целыми остались только ноги, верх разорвало на мелкие фрагменты в результате критической перегрузки при ударе", - говорится в сообщении.

Спасатели доставали по частям тело водителя из искореженного автомобиля.

Сообщается, что за рулем автомобиля находился киевлянин. В салоне автомобиля нашли пустую бутылку из-под виски.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине погиб водитель легковушки, которая влетела под поезд.