В Киеве мужчина неудачно сходил в туалет: рука застряла в унитазе и пришлось вызывать спасателей

По какой причине он ее туда засунул - неизвестно.

В ночь на 15 февраля специалистам Киевской службы спасения пришлось доставать из унитаза руку жителя столицы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в 5 утра поступил вызов с просьбой о помощи человеку, у которого рука застряла в унитазе. Самостоятельно мужчина вытащить руку не мог, а по какой причине он ее туда засунул - неизвестно. Спасатели оперативно выехали на помощь пострадавшему, провели необходимые манипуляции и вызволили руку.

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Также за ночь 15 февраля на службу спасения обращались еще люди. К примеру, по 4 адресам (улица Светлицкого, проспект Курбаса, улица Мурашко и улица Почайнинская) спасатели проводили демеркуризацию - ликвидация последствий разбитого ртутного термометра.

А по адресу улица Героев Севастополя подразделение КАРС оказало помощь женщине с избыточным весом. Также спасатели помогли взломать дверь в квартиру, в которой находилась женщина 1929 года рождения и не могла открыть дверь самостоятельно. Благодаря оперативному реагированию женщину передали медикам и госпитализировали вовремя.