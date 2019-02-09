Убийство Гандзюк: в Киеве во время акции полиция задержала активистов (фото, видео)

На Контрактовой площади одновременно происходит несколько различных мероприятий, в том числе встреча с избирателями кандидата на пост президента Украины и акция «Кто заказал Катю Гандзюк?».

Во время проведения акции "Кто заказал Катю Гандзюк" на Контрактовой площади, вблизи съезда партии Юлии Тимошенко, правоохранители задержали около десяти активистов.

Об этом сообщил координатор С14 Сергей Мазур в Facebook.

В то же время сообщается, что со слов правоохранителей, они повезли задержанных в районный отдел полиции для проверки документов. Полицейские заявили, что получили вызов на 102 о "подозрительных людях", поэтому провели задержание, чтобы "избежать провокаций".

Активисты призвали всех неравнодушных выйти на поддержку активистов к отделению полиции.

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киева, молодые пришли на площадь с прикрытыми лицами.

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«Чтобы предотвратить любые провокации, после общения с представителями полиции диалога было принято решение об их доставке в управление полиции. В служебном транспорте молодчики выбросили зеленку, а уже в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет. Сейчас они дают объяснения. Их действиям будет дана правовая оценка», - отметили в полиции.

Правоохранители продолжают нести службу на Контрактовой площади, где одновременно проходит несколько разных мероприятий, в том числе встреча с избирателями на пост президента Украины и акция «Кто заказал Катю Гандзюк?».

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви полиция задержала 7 человек за хулиганство на митинге Тимошенко. Во время выступления кандидата неизвестные лица бросили две дымовые шашки в людей, присутствующих на встрече, полиция задержала семерых человек, которые находились на площади, у пятери из них изъяли 7 предметов, похожих на дымовые шашки.