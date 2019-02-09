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Убийство Гандзюк: в Киеве во время акции полиция задержала активистов (фото, видео)

16:40, 09 февраля 2019
Происшествия
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На Контрактовой площади в Киеве правоохранители задержали активистов / фото facebook.com/Сергій Мазур

Во время проведения акции "Кто заказал Катю Гандзюк" на Контрактовой площади, вблизи съезда партии Юлии Тимошенко, правоохранители задержали около десяти активистов.

Об этом сообщил координатор С14 Сергей Мазур в Facebook.

В то же время сообщается, что со слов правоохранителей, они повезли задержанных в районный отдел полиции для проверки документов. Полицейские заявили, что получили вызов на 102 о "подозрительных людях", поэтому провели задержание, чтобы "избежать провокаций".

Активисты призвали всех неравнодушных выйти на поддержку активистов к отделению полиции.

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Киева, молодые пришли на площадь с прикрытыми лицами.

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«Чтобы предотвратить любые провокации, после общения с представителями полиции диалога было принято решение об их доставке в управление полиции. В служебном транспорте молодчики выбросили зеленку, а уже в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет. Сейчас они дают объяснения. Их действиям будет дана правовая оценка», - отметили в полиции.

Правоохранители продолжают нести службу на Контрактовой площади, где одновременно проходит несколько разных мероприятий, в том числе встреча с избирателями на пост президента Украины и акция «Кто заказал Катю Гандзюк?».

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви полиция задержала 7 человек за хулиганство на митинге Тимошенко. Во время выступления кандидата неизвестные лица бросили две дымовые шашки в людей, присутствующих на встрече, полиция задержала семерых человек, которые находились на площади, у пятери из них изъяли 7 предметов, похожих на дымовые шашки.

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Теги: #Киев#Юлия Тимошенко#нападение на активистку#Екатерина Гандзюк