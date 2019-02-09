На Киевщине во время выступления Тимошенко в толпу бросили дымовые шашки

По факту срыва встречи с избирателями открыто уголовное производство.

В Белой Церкви Киевской области во время выступления кандидата в президенты Юлии Тимошенко неизвестные бросили в толпу дымовые шашки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

«Сегодня в 18.51 в дежурную часть Белоцерковского отдела полиции поступило сообщение от неизвестного о том, что на одной из улиц города Белая Церковь, во время выступления одного из кандидатов в президенты Украины, в припаркованном за сценой автомобили «Ауди» произойдет взрыв», - говорится в сообщении.

Правоохранители провели осмотр места происшествия и эвакуировали автомобиль.

«Также во время выступления кандидата неизвестные бросили две дымовые шашки в людей, присутствующих на встрече», - добавили в полиции.

Полиция задержала нарушителей, а также еще пятерых человек, которые находились на площади – у них изъяли 7 предметов, похожих на дымовые шашки. Всех их задержали и доставили в отдел полиции.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство по ч. 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Двух человек задержали по статье 208 Уголовно процессуального кодекса Украины. Еще в отношении пятерых составлены административные протоколы по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Пресс-служба партии «Батькивщина» на своей странице в Facebook заявила, что устроенные в Белой Церкви провокации имеют откровенно политический характер.

Как сообщал УНИАН, во Львове в пятницу, 8 февраля, с ссорой и давкой пытались сорвать благотворительное выступление шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского и "95 квартала".