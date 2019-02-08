В Одесской области преступники после удачного ограбления попали в смертельное ДТП на скользкой дороге (фото)

Перед тем, как попасть в ДТП, злоумышленники ограбили частный дом, причинив телесные повреждения владельцам.

В Одесской области через несколько часов после совершения разбойного нападения в ДТП попали злоумышленники, один из которых погиб, еще двое госпитализированы.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

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По его словам, 7 февраля в 3:51 в дежурную часть полиции Одесской области поступило сообщение о том, что трое неизвестных в масках спилили металлическую решетку, взломали окно и проникли в частный дом, расположенный в одном из поселков Белгород-Днестровского района.

«Нанесли телесные повреждения владельцам дома, женщине и мужчине, 1961.г.р, сковали руки наручниками и веревкой и похитили более 12 тысяч долларов США, 30 тысяч гривен, различные ювелирные украшения. После издевательств над владельцами дома с награбленным покинули домовладение», - написал Аброськин.

По его словам, через некоторое время подозреваемые были найдены. В частности, после совершения разбойного нападения преступники, двигаясь по трассе Одесса - Киев, в связи с неблагоприятными погодными условиями, гололедом, попали в ДТП.

«Один преступник погиб на месте, остальные двое получили телесные повреждения. Им оказали первичную помощь обычные граждане, над которым они привыкли издеваться и грабить.

При осмотре места происшествия были изъяты похищенные деньги и ювелирные украшения», - написал Аброськин.

В отделе коммуникаций регионального главка Нацполиции сообщили, что правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП в Ширяевском районе.

«Авария произошла при въезде в село Петроверовка. Водитель автомобиля «Москвич-2141» не справился с управлением, съехал в кювет, где перевернулся. В результате ДТП 44-летний водитель погиб на месте, двое пассажиров доставлены в больницу», - заявили в главке.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Днепре мужчина похитил из магазина полсотни шуб.