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В Днепре мужчина похитил из магазина полсотни шуб (фото, видео)

16:50, 29 января 2019
Происшествия
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В Днепре из магазина меха украли 50 шуб / фото dp.npu.gov.ua

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Правоохранители установили, что пятеро злоумышленников в масках выломали двери, уложили охранника на пол и вынесли из магазина около 50 меховых шуб, сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

"В ходе отработки преступления патрульные полицейские остановили подозрительный автомобиль на иностранных номерах. Слаженными действиями сотрудников патрульной полиции и криминального блока один из вероятных подозреваемых был задержан. Во время осмотра на заднем сидении и в багажнике автомобиля были обнаружены большие пакеты с похищенным товаром", - говорится в сообщении.

Задержанный оказался 31-летним жителем Херсона. Мужчина уже неоднократно был осужден. Сейчас решается вопрос относительно избрания ему меры пресечения.

фото dp.npu.gov.ua

По факту ограбления полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж), что наказывается лишением свободы сроком от 7 до 10 лет. Полиция устанавливает все обстоятельства и детали преступления, а также принимает меры для розыска сообщников задержанного.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2017 года в Киеве на Крещатике ограбили магазин, вынесли 40 дорогих шуб.

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Теги: #Днепр#ограбление