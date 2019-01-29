В Днепре мужчина похитил из магазина полсотни шуб (фото, видео)

Правоохранители задержали одного из грабителей, им оказался неоднократно судимый житель Херсона.

Полицейские Днепра задержали мужчину, который сегодня около 2.00 ограбил магазин меховых изделий.

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Правоохранители установили, что пятеро злоумышленников в масках выломали двери, уложили охранника на пол и вынесли из магазина около 50 меховых шуб, сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

"В ходе отработки преступления патрульные полицейские остановили подозрительный автомобиль на иностранных номерах. Слаженными действиями сотрудников патрульной полиции и криминального блока один из вероятных подозреваемых был задержан. Во время осмотра на заднем сидении и в багажнике автомобиля были обнаружены большие пакеты с похищенным товаром", - говорится в сообщении.

Задержанный оказался 31-летним жителем Херсона. Мужчина уже неоднократно был осужден. Сейчас решается вопрос относительно избрания ему меры пресечения.

По факту ограбления полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж), что наказывается лишением свободы сроком от 7 до 10 лет. Полиция устанавливает все обстоятельства и детали преступления, а также принимает меры для розыска сообщников задержанного.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2017 года в Киеве на Крещатике ограбили магазин, вынесли 40 дорогих шуб.