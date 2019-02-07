В Одессе задержали участников этнической группировки за вымогательство у граждан несуществующих долгов

В состав группы входили ранее судимые выходцы из региона Северного Кавказа.

В Одессе задержаны трое участников этнической преступной группировки, вымогавшей у граждан несуществующие долги.

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Как сообщили УНИАН в Управлении СБ Украины в Одесской области, сотрудники спецслужбы совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры блокировали деятельность этнического организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы входили ранее судимые выходцы из региона Северного Кавказа. Отмечается, что злоумышленники, применяя физическое насилие и психологическое давление, «выбивали» несуществующие долги у местных жителей.

Оперативники спецслужбы задокументировали очередной факт вымогательства от жителя Одессы – 1 тыс. долларов. В случае неуплаты денег рэкетиры угрожали мужчине физической расправой.

В частности, вчера правоохранители задержали трех участников так называемой «силового звена» группировки на одной из улиц Одессы во время получения «долга» от пострадавшего.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 и ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса ("вымогательство"; "грабеж") продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.