В Одессе банда псевдополицейских "выбивала" с мужчины $10 тысяч (фото, видео)

Злоумышленники придумали легенду о несуществующем долге у жителя Одессы, которого похитили и избивали. Во время обысков у фигурантов изъята форменная одежда полиции.

В Одессе правоохранители задержали группу вымогателей, выдававших себя за работников полиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, преступная группа обезврежена прокуратурой совместно с полицией.

Отмечается, что злоумышленники придумали кредитную легенду о якобы появлении долга у жителя Одессы.

«Затем за его (несуществующего долга – УНИАН) возвращение избивали жертву и угрожали убийством. От их противоправных действий пострадал, в частности, житель Одессы, из которого практически «выбивали» 10 тыс. долл. за свободу», - сообщили в пресс-службе.

Сегодня прокуратура сообщила о подозрении фигурантам дела. По данным пресс-службы, один из задержанных ранее судим за участие в вооруженной банде, и отбыл срок заключения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Как уточнили УНИАН в региональном главке Нацполиции, работники управления стратегических расследований ГУНП задержали нескольких подозреваемых во время передачи вышеназванной суммы, которую они вымогали у жителя Суворовского района города.

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В состав группы входили жители Одессы и Одесской области в возрасте от 24-х до 44-х лет.

«Они обоснованно подозреваются в совершении вымогательств, разбойных нападений и незаконного лишения свободы. Четырех злоумышленников правоохранители задержали сегодня ночью на территории Суворовского района. Еще одного – нашли в другой области», - уточнили в главке.

Во время обысков у фигурантов изъята форменная одежда полиции, которую они использовали при совершении преступления, выдавая себя за правоохранителей. Также изъяты наручники, пистолет, балаклавы и перчатки, которые они также использовали во время совершения преступлений.

Со слов потерпевшего, деньги у него вымогали в течение трех месяцев. Его выкрали, держали в подвале и избивали. Кроме того, злоумышленники сожгли его автомобиль.

Сейчас по данному факту продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники также проверяются на причастность к совершению других преступлений. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.