В Одессе правоохранители задержали наркодилера с 500 дозами амфетамина

25-летний уроженец пгт Затока признался, что наладил производство наркотических средств, которые в дальнейшем сбывал путем разложения «закладок» по городу.

В Одессе правоохранители задержали наркодилера, у которого изъято 500 доз амфетамина.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, правоохранители накануне задержали в Суворовском районе города мужчину, который распространял наркотические средства путем закладок.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника обнаружены 2 пакета с амфетамином общим весом 100 г, пять свертков амфетамина весом 5 г, пакет с марихуаной, оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков.

Изъятое, в том числе 500 доз амфетамина, направлено на экспертизу.

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Отмечается, что задержанный - 25-летний уроженец пгт Затока Одесской области. Он признался, что наладил производство наркотических средств, которые в дальнейшем сбывал путем разложения «закладок» по городу.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 1 ст. 313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) и ч. 1 ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается, отметили в полиции.