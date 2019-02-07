В Черновицкой области столкнулись два микроавтобуса, есть жертвы

В больницу доставлена также 8-летняя пассажирка одного из микроавтобусов.

В Черновицкой области столкнулись два микроавтобуса, в результате чего минимум один человек погиб.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими поступило в полицию 6 февраля в 18:22.

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«В селе Редковцы, Новоселицкого района произошло столкновение двух микроавтобусов – частного «Mercedes-Benz Sprinter» и пассажирского «Черновцы-Топоривцы» («Mercedes-Benz Vario»)», - говорится в сообщении.

В результате аварии погибла 55-летняя женщина-водитель «Mercedes-Benz Sprinter», в больницу доставлена ее 8-летняя пассажирка. Решается вопрос о госпитализации остальных участников ДТП.

На месте аварии работали следственно-оперативные группы ГУНП и Новоселицкого отделения полиции. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП и личности пострадавших.