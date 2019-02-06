Зайцевой и Дронову продлили арест по делу о кровавой аварии в Харькове

Оба фигуранты дела будут находиться под стражей до 4 апреля.

Киевский районный суд Харькова продлил обвиняемым в совершении смертельного ДТП Елене Зайцевой и Дронову Геннадию содержание под стражей на 60 суток.

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Таким образом, Зайцева и Дронов будут находиться под стражей до 4 апреля без возможности внесения залога, передает "Громадське".

Защитники обоих обвиняемых просили изменить меру пресечения на домашний арест с ношением электронного браслета, однако суд отклонил это ходатайство.

Адвокат Дронова Сергей Перепелица во время заседания ходатайствовал об отводе судьи Виктора Попраса, однако это ходатайство также отклонили.

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов.