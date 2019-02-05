В Одесской области полиция с оружием задерживала подозреваемого в убийстве, который хотел сбежать на лошади

В ходе задержания злоумышленник получил ранение в голову из травматического пистолета, который применил один из полицейских.

В Одесской области полиция с применением оружия задержала подозреваемого в убийстве, пытавшегося скрыться на лошади.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел 4 февраля в Любашевском районе.

Как пояснил советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк, правоохранители проводили оперативные мероприятия по задержанию подозреваемого в убийстве, совершенном в 2017 году.

«Пытаясь скрыться, злоумышленник вскочил на коня и начал убегать, в один из моментов направил лошадь прямо на полицейских. В дальнейшем оперативникам Раздельнянского отделя полиции пришлось дважды применить травматический пистолет. Пуля попала в голову злоумышленнику», - сообщил Форостяк.

В результате, подозреваемый, получивший ранение, задержан. В полиции утверждают, что его жизни ничего не угрожает.

По некоторым данным, во время задержания ранение получила также лошадь. Форостяк утверждает, что животное осмотрел ветеринар, «с ней все в порядке».