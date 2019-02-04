В центре Днепра неизвестные подожгли кафе прямо на глазах у посетителей: есть пострадавшие (видео)

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и ищет виновных.

Вчера, 3 февраля, вечером, неизвестные на глазах у посетителей и персонала подожгли заведение в центре Днепра.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.Утро.

Огонь сразу же охватил деревянную мебель. 40-летнюю владелицу и 33-летнюю гостью заведения госпитализировали с ожогами. Спасатели потушили огонь менее чем за полчаса.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и ищет виновных. В частности, не исключают и бизнес-конфликт.