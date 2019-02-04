В центре Днепра неизвестные подожгли кафе прямо на глазах у посетителей: есть пострадавшие (видео)
10:31, 04 февраля 2019Происшествия
176 0
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и ищет виновных.
Огонь сразу же охватил деревянные мебель / фото ТСН
Вчера, 3 февраля, вечером, неизвестные на глазах у посетителей и персонала подожгли заведение в центре Днепра.
Читайте такжеВ Днепре парень нырнул в ледяное озеро, чтобы спасти собаку (видео)
Об этом говорится в сюжете ТСН.Утро.
Огонь сразу же охватил деревянную мебель. 40-летнюю владелицу и 33-летнюю гостью заведения госпитализировали с ожогами. Спасатели потушили огонь менее чем за полчаса.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и ищет виновных. В частности, не исключают и бизнес-конфликт.
Неизвестные подожгли кафе в центре Днепра
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter