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В центре Днепра неизвестные подожгли кафе прямо на глазах у посетителей: есть пострадавшие (видео)

10:31, 04 февраля 2019
Происшествия
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Огонь сразу же охватил деревянные мебель / фото ТСН

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Об этом говорится в сюжете ТСН.Утро.

Огонь сразу же охватил деревянную мебель. 40-летнюю владелицу и 33-летнюю гостью заведения госпитализировали с ожогами. Спасатели потушили огонь менее чем за полчаса.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и ищет виновных. В частности, не исключают и бизнес-конфликт.

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Теги: #пожар#Днипро