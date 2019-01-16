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Появились подробности нападения на офицера полиции в Харькове: стреляли в голову (фото)

10:37, 16 января 2019
Происшествия
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Стрельба произошла 16 января утром / фото hk.npu.gov.ua

Установлено, что когда потерпевший выходил из подъезда, к нему подошли двое неизвестных, сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

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"Нападавшие ударили мужчину и сделали несколько выстрелов из неустановленного оружия в область головы, после чего немедленно скрылись с места происшествия на автомобиле темного цвета", - говорится в сообщении.

Предварительно, потерпевший с ранениями головы и шеи доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Сотрудники полиции принимают все меры по установлению лиц злоумышленников и их задержания, введен план "Сирена".

фото hk.npu.gov.ua

Ранее заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что 16 января утром в Харькове с использованием оружия двое неизвестных в масках совершили нападение на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, который получил тяжелые ранения.

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Теги: #стрельба#Харьков#офицер