В детсаду на Хмельнитчине зарегистрирована вспышка пищевой токсикоинфекции

У 8 детей установлен предварительный диагноз «пищевая токсикоинфекция».

В детском саду г. Нетешин Хмельницкой области зарегистрирована вспышка пищевой токсикоинфекции.

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Как сообщается на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы в Хмельницкой области, по состоянию на 25 января к педиатрам Центра первичной медико-санитарной помощи обратились родители 8 заболевших детей из одной группы дошкольного учебного заведения (ясли-сад) комбинированного типа №5 «Теремок». У детей предварительный диагноз «пищевая токсикоинфекция».

«К возникновению вспышки могло привести нарушение законодательства в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения и в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов», - говорится в сообщении.

Специалисты выясняют причины, которые привели к возникновению и распространению инфекционного заболевания в детском саду. По факту возникновения вспышки пищевой токсикоинфекции направлены материалы в правоохранительные органы.