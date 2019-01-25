"Не хотел покидать Украину": в аэропорту "Борисполь" иностранец набросился на пограничника (видео)

Марокканец уверял, что приехал в Украину учить детей английскому, однако сам владел языком достаточно плохо.

В аэропорту "Борисполь" марокканец, который прилетел из Стамбула, набросился на пограничника за то, что тот отказался пропускать его в Украину.

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В ходе пограничного контроля иностранец заявил пограничникам, что направляется на территорию нашего государства по программе обмена. При этом он отмечал, что будет обучать украинских детей английскому и еще одному языку, однако сам владеет английским довольно плохо, отмечает пресс-служба Госпогранслужбы. К тому же марокканец не имел достаточного финансового обеспечения.

"По результатам проведения контроля второй линии пограничники отказали ему в пересечении границы. Это вероятно очень расстроило иностранца, ведь он явно не желал следовать на обратный рейс. Также он вел себя довольно агрессивно и предпринял попытку нападения на пограничника", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали и привлекли к административной ответственности за нарушение режима в пункте пропуска и злостное неповиновение. Об инциденте сообщили сотрудникам полиции.

Видео ГНСУ

Как сообщал УНИАН, в Закарпатской области правоохранители задержали при получении взятки инспектора пограничной службы пункта пропуска «Лужанка». Во время задержания подозреваемый пытался съесть деньги, чтобы избежать ответственности.