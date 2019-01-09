Пойманный на взятке закарпатский пограничник пытался съесть 200 долларов (фото)

Правоохранители установили, что чиновник за определенное вознаграждение помогал гражданам заниматься контрабандой.

В Закарпатской области правоохранители задержали при получении взятки инспектора пограничной службы пункта пропуска «Лужанка». Во время задержания подозреваемый пытался съесть деньги, чтобы избежать ответственности.

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Как сообщается на сайте Нацполиции, правоохранители установили, что чиновник за определенное вознаграждение помогает гражданам в занятии контрабандой, в частности – оказывает содействие в беспрепятственном перемещении табачных изделий из Украины в страны ЕС.

Следователи задокументировали факт вымогательства взятки в тысячу долларов за решение указанного вопроса. Деньги чиновник получал частями.

Сегодня, во время получения последней части взятки в сумме 200 долларов, инспектора задержали сотрудники нацполиции, ГБР и прокуратуры.

«Чтобы избавиться от предмета преступления, денег, и в дальнейшем избежать ответственности за его совершение, пограничник пытался их съесть», - говорится в сообщении полиции.

В ходе досудебного расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Получение взятки), будет проверяться причастность других сотрудников пункта пропуска «Лужанка» к коррупции.

Напомним, в январе прошлого года инспектора Государственной пограничной службы Украины Дмитрия Перендишиди, который отказался от взятки в 5 тысяч гривень, отметили премией в 10 тысяч гривен