Убийство сотрудника УГО в центре Киева: подозреваемого боксера взяли под стражу (видео)

Апелляционный суд отменил решение о домашнем аресте.

Боксера, которого подозревают в убийстве сотрудника УГО в Киеве, снова взяли под стражу. Соответствующее решение принял 24 января Апелляционный суд столицы.

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Ранее Печерский райсуд столицы принял решение о взятии боксера под домашний арест. Он три дня провел в СИЗО, и его отпустили, когда друзья внесли залог – 600 тысяч гривень. Подозреваемый находился дома, с электронным браслетом.

Напомним, ранее сообщалось об убийстве сотрудника УГО в центре Киеве из-за конфликта. В ходе следствия стало известно, что смертельный удар нанес украинский боксер Петр Очеретяный, который после конфликта скрылся с места преступления, однако, потом сдался полиции. Позже подозреваемого в убийстве сотрудника охраны арестовали на 60 дней.