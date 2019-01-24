На Буковине 16 школьников госпитализировали из-за отравления слезоточивым газом
09:17, 24 января 2019Происшествия
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У детей диагностировали отравление препаратом слезоточивого и раздражающего действия.
Состояние потерпевших легкой тяжести / фото УНИАН
В Черновицкой области 16 школьников госпитализировали из-за отравления слезоточивым газом.
Об этом сообщает местное издание «Молодой буковинец».
Учеников Дихтинецкой СОШ госпитализировали в детское отделение Путильской центральной районной больницы вчера, 23 января.
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По данным издания, у детей диагностировали отравление препаратом слезоточивого и раздражающего действия. Состояние потерпевших легкой тяжести.
Всего в Дихтинецкой СОШ находились 355 человек, из них 313 учащихся, 30 педагогов и 12 человек обслуживающего персонала.
Как сообщал УНИАН, вчера в Днепре из-за распыления газового баллончика в школе №122 были приостановлены занятия.
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