На Буковине 16 школьников госпитализировали из-за отравления слезоточивым газом

У детей диагностировали отравление препаратом слезоточивого и раздражающего действия.

В Черновицкой области 16 школьников госпитализировали из-за отравления слезоточивым газом.

Об этом сообщает местное издание «Молодой буковинец».

Учеников Дихтинецкой СОШ госпитализировали в детское отделение Путильской центральной районной больницы вчера, 23 января.

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По данным издания, у детей диагностировали отравление препаратом слезоточивого и раздражающего действия. Состояние потерпевших легкой тяжести.

Всего в Дихтинецкой СОШ находились 355 человек, из них 313 учащихся, 30 педагогов и 12 человек обслуживающего персонала.

Как сообщал УНИАН, вчера в Днепре из-за распыления газового баллончика в школе №122 были приостановлены занятия.