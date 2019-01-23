В Днепре в одной из школ приостановили занятия из-за распыления газового баллончика

По предварительным данным, был распылен перцовый газовый баллончик. Пострадавших в результате инцидента нет.

В Днепре сегодня из-за распыления газового баллончика в школе №122 приостановили занятия.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, информация о происшествии поступила в 12:30.

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На место прибыли сотрудники аварийно-спасательного отряда ГСЧС, которые провели необходимые замеры на содержание в воздухе опасных веществ.

По предварительным данным, в школе был распылен перцовый газовый баллончик.

Спасатели опасных веществ не обнаружили. Учеников отправили по домам.

По данным ГСЧС, пострадавших в результате инцидента нет. Четыре ученика были осмотрены в школе. Их здоровью ничего не угрожало, госпитализация детей не проводилась.

Как сообщал УНИАН, подобный инцидент произошел сегодня в харьковской школе.