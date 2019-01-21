Очередное отравление угарным газом во Львове: пострадали трое людей

Ранее сообщалось, что во Львове проверят дома с печным и газовым отоплением из-за отравлений.

Вчера, 20 января, во Львове угарным газом отравились трое человек, среди них – 9-летний ребенок.

Об этом "Львовскому порталу" сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Так, в 09:38 час. в г. Львове по вул. Панчишина Н., 1, что в Лычаковском районе, отравились, вероятно, угарным газом, 2 человека, которых доставили в Львовскую ОКЛ и после прохождения барокамеры отпущены по месту жительства. Квартира оборудована газовым котлом.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Также в 16:42 час. в г. Львове по вул. Сера И., 21, (Железнодорожный район), отравился, предположительно, угарным газом, 9-летний ребенок, в состоянии средней степени тяжести его госпитализировали во Львовскую МДКЛ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В департаменте гражданской защиты Львовской ОГА в очередной раз напоминают, что нарушение правил безопасности при эксплуатации в холодное время года печного и газового отопления – распространенная причина возникновения пожаров в быту и несчастных случаев, связанных с отравлением угарным газом.

Ранее сообщалось, что во Львове проверят дома с печным и газовым отоплением из-за отравлений.