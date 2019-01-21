В Харькове обвалилась крыша боксерского клуба
В Московском районе Харькова под тяжестью снега обрушилась крыша бывшего боксерского клуба.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
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Информация о происшествии поступила в дежурную часть Московского отдела полиции города Харькова 20 января в 19:30 от прохожих.
Установлено, что по улице Халтурина под напором большого количества снега обвалилась крыша бывшего боксерского клуба, который не эксплуатируется уже в течение длительного времени. Пострадавших лиц нет.
Информация внесена в Журнал единого реестра, все обстоятельства происшествия выясняются.
Как сообщал УНИАН, в неподконтрольной украинской власти Макеевке Донецкой области 18 января произошло частичное обрушение кровли пятиэтажного дома.