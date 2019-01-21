В Харькове обвалилась крыша боксерского клуба

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

В Московском районе Харькова под тяжестью снега обрушилась крыша бывшего боксерского клуба. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области. Читайте такжеВ Кривом Роге обрушилось перекрытие в здании дворца культуры (видео) Информация о происшествии поступила в дежурную часть Московского отдела полиции города Харькова 20 января в 19:30 от прохожих. Установлено, что по улице Халтурина под напором большого количества снега обвалилась крыша бывшего боксерского клуба, который не эксплуатируется уже в течение длительного времени. Пострадавших лиц нет. Информация внесена в Журнал единого реестра, все обстоятельства происшествия выясняются. Как сообщал УНИАН, в неподконтрольной украинской власти Макеевке Донецкой области 18 января произошло частичное обрушение кровли пятиэтажного дома.

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