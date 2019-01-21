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В Харькове обвалилась крыша боксерского клуба

11:24, 21 января 2019
Происшествия
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Крыша обвалилась под натиском большого количества снега / фото пресс-служба полиции

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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Информация о происшествии поступила в дежурную часть Московского отдела полиции города Харькова 20 января в 19:30 от прохожих.

Установлено, что по улице Халтурина под напором большого количества снега обвалилась крыша бывшего боксерского клуба, который не эксплуатируется уже в течение длительного времени. Пострадавших лиц нет.

Информация внесена в Журнал единого реестра, все обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщал УНИАН, в неподконтрольной украинской власти Макеевке Донецкой области 18 января произошло частичное обрушение кровли пятиэтажного дома.

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Теги: #Харьков#обвал здания