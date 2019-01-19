В оккупированной Макеевке обвалилась крыша многоэтажки (фото)

Пока крышу подперли деревянными опорами.

В неподконтрольной украинским властям Макеевке Донецкой области 18 января произошло частичное обрушение кровли пятиэтажного дома. Жертв и пострадавших нет, причина обрушения – скопившийся на крыше снег.

Обрушились шифер и деревянная обрешетка на площади 30 квадратных метров. Площадь обрушения может возрасти до 50 квадратных метров, сообщают "Новости Донбасса".

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Инцидент произошел накануне. На сегодня так называемое "МЧС" террористов запланировало работы по восстановлению кровли.

Пока крышу подперли деревянными опорами.

Напомним, 11 января в оккупированной Макеевке рухнул крытый торговый ряд на рынке. Тогда от обрушения пострадали три женщины.