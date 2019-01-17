В Одесской области мужчина попал за решетку за кражу кролика
Житель Белгород-Днестровского района Одесской области попал за решетку за кражу кролика у местной жительницы.
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В ходе досудебного следствия правоохранители установили, что кражу совершил неоднократно судимый односельчанин потерпевшей, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
"Имея не снятую и непогашенную судимость за имущественные преступления, мужчина так и не сделал для себя должных выводов и совершил очередное правонарушение, - рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов. – В свое оправдание подозреваемый объяснил, что похищенное животное продал, чтобы таким образом решить свои материальные проблемы".
Суд признал мужчину виновным в краже и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.
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