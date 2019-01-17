В Одесской области мужчина попал за решетку за кражу кролика

Подозреваемый объяснил, что украденное животное продал, чтобы таким образом решить свои материальные проблемы.

Житель Белгород-Днестровского района Одесской области попал за решетку за кражу кролика у местной жительницы.

Читайте такжеОбнимали и обворовывали: в Одессе задержали молодчиков, "охотившихся" на иностранцев

В ходе досудебного следствия правоохранители установили, что кражу совершил неоднократно судимый односельчанин потерпевшей, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

"Имея не снятую и непогашенную судимость за имущественные преступления, мужчина так и не сделал для себя должных выводов и совершил очередное правонарушение, - рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов. – В свое оправдание подозреваемый объяснил, что похищенное животное продал, чтобы таким образом решить свои материальные проблемы".

Суд признал мужчину виновным в краже и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Как сообщал УІНАН, в детсаду Житомира воспитательница обворовывала детей, пока они спали.