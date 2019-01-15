Помощника депутата бундестага подозревают в организации поджога офиса «Общества венгерской культуры Закарпатья»

Имя Мануэля Оксенрайтера в суде назвал главный подозреваемый в поджоге.

Помощника депутата бундестага от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Мануэля Оксенрайтера подозревают в организации поджога офиса «Общества венгерской культуры Закарпатья» в Ужгороде в феврале 2018 года.

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Имя Оксенрайтера в суде назвал главный подозреваемый в поджоге, сообщает Deutsche Welle.

Процесс над тремя обвиняемыми в поджоге Венгерского культурного центра в Ужгороде проходит в суде в польском Кракове. Обвиняемые - граждане Польши. Суд начался 14 января.

Один из обвиняемых - Михал Прокопович заявил, что Оксенрайтера заплатил ему за поджог 1,5 тыс. евро, чтобы якобы скомпрометировать «украинских бандеровцев». Оксенрайтер работает в офисе депутата бундестага от АдГ Маркуса Фронмаера. Оксенрайтер и Фронмаер обвинения отвергают. Касательно цели нападения – польские правоохранителя видят «почерк» российских спецслужб.

Как сообщал УНИАН, поджог офиса «Общества венгерской культуры Закарпатья» в Ужгороде был совершен 4 февраля 2018. 27 февраля 2018 это же здание подожгли второй раз, уже другие нападающие.