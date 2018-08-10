Арестован еще один подозреваемый в подрыве Общества венгров в Ужгороде

Расследование подрыва «Общества венгерской культуры Закарпатья» было завершено в мае 2018 года.

Еще один подозреваемый в организации подрыва здания «Общества венгерской культуры Закарпатья» в Ужгороде задержан и взят под стражу.

Об этом сообщили в прокуратуре Закарпатской области.

В ведомстве напомнили, что около 3:00 ночи 27 февраля в Ужгороде, в результате детонации самодельного взрывного устройства, были повреждены окна и фасад здания «Общества венгерской культуры Закарпатья» и полностью уничтожено имущество в офисе. Никто не пострадал.

8 августа на Днепропетровщине правоохранителями задержан подозреваемый в организации преступления.

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Сегодня, 9 августа, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Как отметили в прокуратуре, в мае было завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух напавших на здание «Общества венгерской культуры Закарпатья». Действия подозреваемых квалифицированы как подготовка к диверсии (ст. 14, ст. 113 УК Украины), теракт (ч. 2 ст. 258 УК Украины), приобретение, перевозка взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины ) и умышленное повреждение имущества, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, 26 мая в СБУ заявили, что направили в суд материалы уголовного производства по подрыву в Ужгороде по заказу спецслужб Российской Федерации здания «Общества венгерской культуры Закарпатья». В СБУ отметили, что в начале марта правоохранители задержали двух жителей Кропивницкого, которые заложили самодельное взрывное устройство на фасаде здания «Общества венгерской культуры Закарпатья». Также были идентифицированы два их сообщника - граждане Украины и Молдовы, которых объявили в розыск.