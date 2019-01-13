В Черниговской области перевернулся автобус Киев-Москва: есть пострадавшие (фото, видео)

Пассажирский автобус сообщением Киев-Москва 12 января попал в ДТП возле одного из сел Козелецкого района Черниговской области, сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

В автобусе, которые в результате происшествия перевернулся на бок, находились 17 пассажиров. Медицинская помощь потребовалась трем людям.

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"Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство легло на правый бок. Пострадала одна женщина-пассажир, которая доставлена в Козелецкую районную больницу. Угрозы ее жизни нет. Впоследствии за медицинской помощью обратилось еще двое пассажиров", - рассказали в полиции.