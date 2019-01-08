Злоумышленники похитили 31-летнего жителя города Южный якобы из-за долгов.

В пригороде Одессы задержали троих подозреваемых в похищении человека.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуроры Коминтерновской местной прокуратуры совместно с сотрудниками полиции в городе Южный провели спецоперацию и разоблачили троих похитителей человека. В частности, установлено, что подозреваемые похитили 31-летнего жителя Южного якобы из-за долгов.

"Средь бела дня они затянули мужчину в автомобиль "ВАЗ 21099" и увезли в частный дом в селе Сычавка Лиманского района. В течение нескольких часов к потерпевшему применяли физическую силу и требовали вернуть долги", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что вчера, 7 января, правоохранители задержали одного из похитителей, который стерег пленника, и еще двух злоумышленников, которые передвигались на автомобиле - на въезде в Южный.

"7 января задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления", - добавили в ведомстве.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного Кодекса Украины. Расследование продолжается.