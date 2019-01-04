цей матеріал доступний українською

В Днепре на мусорке нашли чемодан с телом убитой женщины (фото)

16:51, 04 января 2019
Происшествия
622 0
Погибшей женщине от 20 до 30 лет / фото: Нацполиция

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

«Тело женщины было помещено в чемодане. На теле отсутствуют следы насильственной смерти. По предварительному осмотру, погибшей женщине от 20 до 30 лет», - говорится в сообщении.

фото: Нацполиция

Читайте такжеВ Мелитополе мужчина зарубил топором пасынка и повесился сам

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, кинолог и эксперт.

В рамках открытого по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК производства полиция предпринимает ряд первоочередных следственных действий для установления личности погибшей и обстоятельств преступления.

Для установления причин смерти тело женщины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщал УНИАН, туркмен спрятал девушку в сумке и пытался провезти ее в Украину через белорусскую границу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Днепр#убийство