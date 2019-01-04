Туркмен спрятал девушку в сумке и пытался провезти ее в Украину через белорусскую границу (видео)

Внимание пограничников привлекла сумка, которая "подавала признаки жизни".

Белорусские пограничники задержали на пункте пропуска «Веселовка» гражданина Туркменистана, который пытался вывезти в Украину спрятанную в багажнике девушку.

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Как сообщается на сайте Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, инцидент произошел днем 3 января. Гомельские пограничники обнаружили нарушительницу при осмотре автомобиля ВАЗ российской регистрации.

«Их внимание во время осмотра багажника транспортного средства совместно с сотрудником таможни привлекла крупногабаритная хозяйственная сумка, которая подавала признаки «жизни». В ней была обнаружена 22-летняя гражданка Туркменистана, которая с помощью своего соотечественника таким способом рассчитывала пересечь границу», - отмечается в сообщении.

Отмечается, что выходцы из Центральной Азии задержаны и помещены на время разбирательства в ИВС УВД Гомельского облисполкома.

Начат административный процесс за покушение на незаконное пересечение. Мужчине также грозит привлечение к административной ответственности за пособничество в незаконном пересечении границы.

Ранее сообщалось, что россиянин пытался ввезти в Украину труп женщины, выдавая ее за живую пассажирку