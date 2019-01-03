На Волыни уже 800 абонентов мерзнут без газа из-за ДТП с участием молоковоза

Пуск газа обещают начать завтра в 8 часов утра.

На Волыни количество абонентов, которые сегодня остались без газоснабжения из-за ДТП с участием молоковоза, который перевернулся и повредил два газопровода, увеличилось до 824.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник аварийно-восстановительной службы ПАО «Волыньгаз» Валентин Киричук.

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По его информации, по состоянию на 18.00 без газоснабжения остались 824 абонента в трех селах Луцкого района - Лище, Воротнив и Верхивка.

«Ситуация осложняется тем, что поврежденный газопровод расположен на расстоянии двух метров над водоемом, в который упал молоковоз. Розгерметизований газопровод нужно не только соединить с помощью крана, но и провести сварочные работы, снова закрепить его над водой и в конечной точке осуществить продувку. Мы не рискуем пускать газ в темное время суток, поэтому всех проинформировали, что пуск газа начнется завтра, 4 января, в 8 утра и продлится минимум три часа. Если человека, допустим, не будет на месте в это время, то пуск газа произойдет по его обращению индивидуально», - отметил Киричук.

Он заверил, что сегодня бригада ПАО «Волыньгаз» будет работать пока не выполнит запланированный объем работ.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Волыни три населенных пункта остались без газоснабжения из-за ДТП с участием молоковоза, который перевернулся и повредил два газопровода. Ранее сообщалось о 350 абонентах.