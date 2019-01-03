На Волыни в результате ДТП с участием молоковоза без газоснабжения остались три населенных пункта (фото)

Без газа осталось 350 абонентов.

На Волыни три населенных пункта остались без газоснабжения из-за ДТП с участием молоковоза, который перевернулся и повредил два газопровода.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь управления ГСЧС в Волынской области Владимир Нестеров, информация о том, что в с. Лище Луцкого района перевернулся молоковоз с 7 тоннами молока, в результате чего повреждены два газопровода (высокого давления 159 мм и низкого давления 76 мм) на «101» поступило сегодня в 11.15.

Читайте такжеНа перевале в Карпатах туристический автобус слетел в кювет (фото)

«В результате этого без газоснабжения остались три населенных пункта - села Лище, Воротнив и Верхивка Луцкого района. Сейчас на месте происшествия работает 13 спасателей и 3 единицы техники», - отметил Нестеров.

Как сообщил УНИАН начальник аварийно-восстановительной службы ПАО «Волыньгаз» Валентин Киричук, угрозы жизни и здоровью людей нет, без газа осталось 350 абонентов.

«Сейчас мы проводим подготовительные работы по восстановлению газопроводов. К работе привлечено 46 сотрудников. Надеемся, что завтра утром люди будут с газом»,- отметил Киричук.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине в результате столкновения двух микроавтобусов и автоцистерны погибли 2 человека, еще 10 человек пострадали.