В Запорожье в ДТП с участием маршрутки погиб ребенок, еще шесть человек пострадали

Установлено, что водитель легкового автомобиля допустил занос, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным автобусом.

В Александровском районе Запорожья на улице Стефанова в среду, 26 декабря, около 21:00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки, в результате чего погиб ребенок, еще шесть человек пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Полицейскими установлено, что в районе опоры ЛЭП, во время преодоления закругления проезжей части, водитель автомобиля Nissan Micra изменил направление движения, допустил занос управляемого им автомобиля и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с маршрутным автобусом Volkswagen под управлением мужчины 1990 года рождения. На момент аварии в салоне маршрутного такси находилось около 10 пассажиров.

В результате аварии пассажир автомобиля Nissan, мальчик 2007 года рождения, от полученных телесных повреждений погиб в автомобиле скорой помощи. Водитель автомобиля Nissan госпитализирован в больницу.

Читайте такжеПод Киевом грузовик влетел в маршрутку, пострадали шесть человек (фото)

Пять пассажиров маршрутного такси, мужчина 1980 года рождения и женщины 1994, 1990, 1996, 1960 годов рождения, были доставлены в больницу и после оказания медицинской помощи отпущены домой.

Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, на трассах Киевской области произошло два ДТП с участием маршрутных автобусов с пассажирами. По предварительным данным, пострадали около 15 пассажиров, все они госпитализированы.