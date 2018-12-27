Под Киевом попали в ДТП две маршрутки - пострадали около 15 человек (фото)

На местах ДТП работают сотрудники полиции, спасатели и медики.

На трассах Киевской области произошло два ДТП с участием маршрутных автобусов с пассажирами. По предварительным данным, пострадали около 15 пассажиров, все они госпитализированы.

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Как сообщается на сайте Нацполиции Киевской области, информация об аварии в Обуховском районе на 39 км трассы Киев-Знамянка поступила на спецлинию полиции Киевщины в 6.30 утра.

Водитель автобуса «ГалАЗ», выполняя остановку для посадки пассажира, остановился частично на правой полосе движения. В это время водитель грузового автомобиля «DAF», который двигался в попутном направлении, допустил столкновение с маршруткой.

Шестеро пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Сообщение об аварии на трассе Киев-Одесса поступило правоохранителям в 7.25 утра.

Так, на контрольно-пропускном пункте города Белая Церковь после проверки документов водитель грузового автомобиля начал движение. В это время водитель маршрутного автобуса «Mercedes Sprinter» совершил столкновение с грузовиком. Девять пассажиров маршрутки были доставлены в больницу.

На местах ДТП работают сотрудники полиции, спасатели, медики. Полицейские устанавливают персональные данные пострадавших, опрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства дорожных происшествий.

Накануне сообщалось, что на десятом километре автодороги Село Майское (Киевская область) в снежных сугробах застрял школьный автобус с 30 учениками.