В Одессе "заминировали" автостанцию "Привоз" и ж/д вокзал

В настоящее время взрывотехники и кинологи проводят поиск взрывоопасных предметов на территории объектов.

В Одессе неизвестный сообщил о минировании автостанции "Привоз" и железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции в Facebook.

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Отмечено, что анонимное сообщение о минировании автостанции поступило правоохранителям сегодня, 24 декабря, в 08:35, позже с этого же номера было сообщено о минировании железнодорожного вокзала.

В настоящее время взрывотехники и кинологи проводят поиск взрывоопасных предметов на территории объектов.

Напомним, ранее в Киеве "минировали" здания Фонда гарантирования вкладов и Оболонского суда.