В Одессе "заминировали" автостанцию "Привоз" и ж/д вокзал
11:41, 24 декабря 2018Происшествия
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В настоящее время взрывотехники и кинологи проводят поиск взрывоопасных предметов на территории объектов.
Анонимное сообщение о минировании автостанции поступило правоохранителям сегодня / фото: Нацполиция
В Одессе неизвестный сообщил о минировании автостанции "Привоз" и железнодорожного вокзала.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции в Facebook.
фото: Нацполиция
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Отмечено, что анонимное сообщение о минировании автостанции поступило правоохранителям сегодня, 24 декабря, в 08:35, позже с этого же номера было сообщено о минировании железнодорожного вокзала.
В настоящее время взрывотехники и кинологи проводят поиск взрывоопасных предметов на территории объектов.
Напомним, ранее в Киеве "минировали" здания Фонда гарантирования вкладов и Оболонского суда.
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