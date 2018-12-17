Появились фото с места падения истребителя Су-27 в Житомирской области

Самолет Су-27 разбился 15 декабря в Житомирской области во время захода на посадку.

В Сети появились фото с места падения истребителя Су-27, разбившегося 15 декабря на Житомирщине.

Фотоснимки с места падения самолета опубликовало нидерландское авиационное издание Scramble magazine.

"На снимке Су-27, бортовой номер 55, серийный номер 36911021308 с 831 тактической авиационной бригады, находится в поле рядом с аэропортом Озерное", - говорится в публикации.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря около 15.00 в Житомирской области при заходе на посадку разбился самолет Су-27.

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В результате падения самолета погиб майор Александр Фоменко, 1975 года рождения, начальник воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Военная прокуратура открыла уголовное производство по факту аварии истребителя.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".