На Житомирщине во время захода на посадку разбился самолет Су-27: пилот погиб (видео)
16:20, 15 декабря 2018Происшествия
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Обстоятельства и причины происшествия выясняются.
Су-27 / иллюстрация / REUTERS
Украинский самолет Су-27 разбился при заходе на посадку в Житомирской области, пилот погиб.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
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«Сегодня, 15 декабря 2018, в Житомирской около 15 часов в ходе выполнения плановых полетов при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб. Обстоятельства и причины происшествия выясняются», - говорится в сообщении.
Напомним, вечером 16 октября в районе села Уланов Винницкой области во время учебно-боевого полета разбился самолет Су-27УБ. В Генштабе ВСУ сообщили, что погибли два пилота.
На Житомирщине разбился истребитель Су-27
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