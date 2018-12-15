На Житомирщине во время захода на посадку разбился самолет Су-27: пилот погиб (видео)

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Украинский самолет Су-27 разбился при заходе на посадку в Житомирской области, пилот погиб.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Читайте такжеКатастрофа Су-27: появились кадры последних минут перед взлетом (видео)

«Сегодня, 15 декабря 2018, в Житомирской около 15 часов в ходе выполнения плановых полетов при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб. Обстоятельства и причины происшествия выясняются», - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 16 октября в районе села Уланов Винницкой области во время учебно-боевого полета разбился самолет Су-27УБ. В Генштабе ВСУ сообщили, что погибли два пилота.