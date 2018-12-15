Первые провокации на Объединительном соборе: в центре Киева задержали двух человек с оружием (фото)

По словам главы полиции Киева, верующие спокойно и с пониманием относятся к усиленным мерам безопасности и металлоискателям.

В центре Киева милиция задержала двух вооруженных людей.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, комментируя ситуацию с безопасностью в столице в связи с проведением Объединительного собора в Софии Киевской.

«Мы задержали двух человек: у одного был большой нож, у другого - такие палочки, нунчаки. Мы доставили их в территориальное отделение полиции и будем разбираться, зачем они пришли на такое мероприятие с этими очень опасными предметами», - сказал он.

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Однако, по словам Крищенко, остальные верующие, пришедшие на Софийскую площадь по случаю проведения Объединительного собора, довольно спокойно и с пониманием относятся к усиленным мерам безопасности и металлоискателям.

Он добавил, что в усиленном режиме правоохранительные органы работают уже несколько дней.

«Учитывая историчность этого события, все ситуации, которые происходили вокруг этого, нагнетание истерии нашими зарубежными врагами, мы фактически начали обеспечивать еще с 12 числа. Усилили наряды полицейских возле Софии, на Михайловской площади, возле Андреевской церкви, Лавры. Основные мероприятия начались сегодня в шесть утра, когда на службу заступила Нацгвардия, работники ГСЧС», - сообщил глава полиции Киева.

Как сообщал УНИАН, утром 15 января в Софийском соборе в Киеве начался Объединительный собор украинских православных церквей.

Как сообщал УНИАН, около полудня в Софийском соборе в Киеве начался Объединительный собор украинских православных церквей, который может стать решающим шагом, подытоживающим годы усилий, направленных на создание в Украине Поместной автокефальной православной церкви.

Справка УНИАН. 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.