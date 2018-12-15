Единая церковь: в Софии Киевской проходит объединительный собор (онлайн-трансляция)

Тысячи сторонников автокефалии украинской церкви с утра собрались на Софийской площади в сердце столицы.

В Софийском Соборе сегодня проходит объединительный собор, который должен провозгласить создание Автокефальной православной Церкви в Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля. Смотреть онлайн-трансляцию собора можно на УНИАН.

Читайте такжеГлаву поместной церкви на Объединительном соборе будут избирать в два тура - СМИ

Тысячи сторонников автокефалии украинской церкви с утра собрались на Софийской площади в сердце столицы. В Софию прибыл и президент Украины Петр Порошенко.

По имеющимся данным, от УПЦ Киевского патриархата будут присутствовать 42 архиерея, и с ними соответственно по одному священнику и мирянину, всего 126 делегатов.

От УАПЦ подтвердили участие 12 епископов и каждый привезет с собой священника и мирянина, то есть - 36 делегатов.

От Московского патриархата подтвердили участие 10 епископов и каждый со священником и мирянином. В целом - 30 человек.

По предварительным подсчетам (Экзархов Вселенского Патриарха) в соборе примут участие: 64 архиерея, 64 священника и 64 мирянина, всего - 192 участника Объединительного собора.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.