В Киеве за сутки произошло три ДТП с патрульными автомобилями (фото, видео)

Третье ДТП произошло на перекрестке улиц Большой Васильковской и Немецкой.

В Киеве в воскресенье произошло три ДТП с участием автомобилей патрульной полиции. Третье ДТП произошло на перекрестке улиц Большой Васильковской и Немецкой.

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Как пишут «Вартові.Еспресо», в центре Киева из-за Mercedes в ДТП попали патрульные. По словам свидетелей, на перекрестке Большой Васильковской и улицы Немецкой Mercedes на большой скорости заходил на перекресток. Впереди ехала полицейская Toyota Prius. Чтобы избежать столкновения и большого количества жертв, патрульный пытался выкрутить руль. Из-за этого автомобиль вылетел на тротуар, где в это время было много пешеходов.

В дорожном происшествии пострадал один человек, на вид ему около 55 лет. С переломом ноги был доставлен в больницу. Водителя Mercedes, который на большой скорости пытался проскочить перекресток, задержали полицейские.

Ранее произошло еще одно ДТП с участием двух полицейских патрульных автомобилей. В Дарницком районе на улице Старобориспольской патрульный Toyota Prius протаранил патрульный автомобиль Hyundai, после чего Prius вылетел на тротуар и въехал в дерево. По предварительной информации, полицейские, находившиеся в автомобилях, серьезных травм не получили.

Также ночью на проспекте Лобановского произошло ДТП с участием полицейских. Патрульный Toyota Prius на большой скорости протаранил троллейбус, в результате аварии никто не пострадал.