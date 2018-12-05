В Донецкой области водитель сбил трех 11-летних школьников

Водитель автомобиля ВАЗ 2115, двигаясь по улице Леваневского, совершил наезд на школьников, которые пересекали проезжую часть.

В Бахмуте Донецкой области сегодня утром, 5 декабря, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое несовершеннолетних пешеходов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 8 утра. Водитель автомобиля ВАЗ 2115, двигаясь по улице Леваневского, совершил наезд на школьников, которые пересекали проезжую часть.

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В результате ДТП несовершеннолетние получили травмы и сейчас доставлены в медучреждения на диагностику.

На месте работает следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции.

Решается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.