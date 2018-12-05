цей матеріал доступний українською

В Хмельницкой области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком (фото)

12:25, 05 декабря 2018
Происшествия
88 0
Авария произошла утром 5 декабря / фото hm.npu.gov.ua

Читайте такжеВ Черкасской области в результате ДТП с участием трех грузовиков и легковушки погибли четыре человека (фото)

Об этом сообщает пресс-слежба полиция области. В полиции предварительно сообщили, что 49-летний водитель автобуса "Каменец-Подольский — Старая Синява" не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик "Газель 3302".

По предварительной информации, 6 пассажиров рейсового автобуса получили травмы. Их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Пока окончательное количество пострадавших и степень тяжести телесных повреждений уточняют.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября на Черниговщине микроавтобус с детьми зацепил грузовик и въехал в электроопору.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter