В Хмельницкой области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком (фото)

Окончательное количество пострадавших и степень тяжести полученных ими травм устанавливается.

В Хмельницкой области вблизи села Прибужское утром 5 декабря рейсовый автобус столкнулся с грузовиком.

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Об этом сообщает пресс-слежба полиция области. В полиции предварительно сообщили, что 49-летний водитель автобуса "Каменец-Подольский — Старая Синява" не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик "Газель 3302".

По предварительной информации, 6 пассажиров рейсового автобуса получили травмы. Их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Пока окончательное количество пострадавших и степень тяжести телесных повреждений уточняют.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября на Черниговщине микроавтобус с детьми зацепил грузовик и въехал в электроопору.