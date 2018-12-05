В Хмельницкой области рейсовый автобус столкнулся с грузовиком (фото)
12:25, 05 декабря 2018Происшествия
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Окончательное количество пострадавших и степень тяжести полученных ими травм устанавливается.
Авария произошла утром 5 декабря / фото hm.npu.gov.ua
В Хмельницкой области вблизи села Прибужское утром 5 декабря рейсовый автобус столкнулся с грузовиком.
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Об этом сообщает пресс-слежба полиция области. В полиции предварительно сообщили, что 49-летний водитель автобуса "Каменец-Подольский — Старая Синява" не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик "Газель 3302".
По предварительной информации, 6 пассажиров рейсового автобуса получили травмы. Их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Пока окончательное количество пострадавших и степень тяжести телесных повреждений уточняют.
Как сообщал УНИАН, 30 ноября на Черниговщине микроавтобус с детьми зацепил грузовик и въехал в электроопору.
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