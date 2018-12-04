В Киеве бензовоз врезался в отбойник и перегородил дорогу (фото)

В результате удара пробило бак Volvo, а прицеп перегородил две из трех доступных полос для движения.

В ночь на 4 декабря в Киеве на путепроводе Столичного шоссе, возле Корчеватого, произошло ДТП. Бензовоз Volvo врезался в отбойник.

Авария случилась около 00:35, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, грузовик ехал по Столичному шоссе в сторону Обуховской трассы. На путепроводе машину занесло и откинуло в отбойник. В момент аварии в кабине находились двое мужчин: водитель и экспедитор. Они получили незначительные травмы и отказались от госпитализации.

В результате удара пробило бак Volvo, а прицеп перегородил две из трех доступных полос для движения. На место инцидента выезжали пожарные, они смыли с проезжей части топливо. Также на ДТП работали медики и экипаж патрульной полиции. Подробности случившегося уточняются.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября на Черниговщине микроавтобус с детьми зацепил грузовик и въехал в электроопору.