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В Киеве бензовоз врезался в отбойник и перегородил дорогу (фото)

11:25, 04 декабря 2018
Происшествия
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На Столичном шоссе в Киеве бензовос врезался в отбойник / Дмитрий Щерблюк / Информатор

Авария случилась около 00:35, сообщает "Информатор".

фото Дмитрий Щерблюк / Информатор

По предварительной информации, грузовик ехал по Столичному шоссе в сторону Обуховской трассы. На путепроводе машину занесло и откинуло в отбойник. В момент аварии в кабине находились двое мужчин: водитель и экспедитор. Они получили незначительные травмы и отказались от госпитализации.

В результате удара пробило бак Volvo, а прицеп перегородил две из трех доступных полос для движения. На место инцидента выезжали пожарные, они смыли с проезжей части топливо. Также на ДТП работали медики и экипаж патрульной полиции. Подробности случившегося уточняются.

фото Дмитрий Щерблюк / Информатор

Как сообщал УНИАН, 30 ноября на Черниговщине микроавтобус с детьми зацепил грузовик и въехал в электроопору.

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Теги: #Киев#ДТП#бензовоз