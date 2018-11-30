На Черниговщине микроавтобус с детьми зацепил грузовик и въехал в электроопору

Взрослые и 12 детей не пострадали, двое школьников получили травмы головы, обошлось без госпитализации.

На Черниговщине полиция расследует обстоятельства ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего детей.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУ НП в области.

Согласно сообщению, сегодня в Количевке Черниговского района грузовик с прицепом касательно столкнулся с пассажирским микроавтобусом, который перевозил 14 детей 10-12 лет и четверых взрослых.

Водитель грузовика пытался избежать столкновения с попутными автомобилями, которые притормозили при въезде в село. Для этого он выехал на встречную полосу, по которой двигался микроавтобус Mercedes Sprinter. Водитель микроавтобуса, в свою очередь, съехал на правую обочину, где произошло касательное столкновение транспортных средств. После этого микроавтобус въехал в электроопору.

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Взрослые и 12 детей не пострадали, двое школьников получили травмы головы, но их не госпитализировали. Водители трезвые.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение) - наказывается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Продолжается досудебное расследование.