В Кривом Роге вооруженный топором мужчина в маске тигра пытался ограбить магазин (видео)

Сотрудники магазина самостоятельно обезвредили нападавшего и удерживали его до приезда полиции.

В Кривом Роге продавцы магазина фототехники задержали и передали полицейским мужчину, который пришел грабить магазин в новогодней маске тигра.

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Как сообщается на сайте нацполиции Днепропетровской области, преступление произошло вечером 30 ноября в Саксаганском районе города. Сотрудники магазина самостоятельно обезвредили вооруженного топором нападавшего и удерживали его до приезда полиции.

Правоохранители задержали разбойника и доставили в отделение полиции. Им оказался 42-летний местный житель. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой). Преступнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на улице Кадровой в Днепре мужчина обиделся на продавщицу и разгромил магазин за то, что женщина взяла хлеб руками, не одев перчатки.