Взяла хлеб голыми руками: в Днепре мужчина обиделся на продавщицу и разгромил магазин

Мужчина, который имел признаки алкогольного опьянения, разбрасывал продукты и пытался совершить драку.

На улице Кадровой в Днепре мужчина обиделся на продавщицу и разгромил магазин за то, что женщина взяла хлеб руками, не одев перчатки.

Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области.

Инцидент произошел 30 ноября, около 8:00. Продавщица и свидетель рассказали, что гражданин вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью, столкнул с прилавка товар, угрожал.

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Тот в свою очередь пояснил, что ему не понравилось, как продавщица взяла хлеб руками, не одев перчатки. Именно из-за этого и возник конфликт.

«Впрочем, это не смягчило тот факт, что мужчина разбросал продукты и пытался драться», - отметили в полиции.

На него инспекторы составили протокол по ст. 173 КуоАП (Мелкое хулиганство) и постановление по ст. 178 КоАП украины (Пребывание в пьяном виде в общественном месте). Продавщице же рекомендовали придерживаться санитарных норм.