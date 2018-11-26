Преследовали 10 кораблей: в ВМС рассказали детали нападения РФ на украинские суда

По словам адмирала Воронченко, украинский рейдовый буксир после тарана российским кораблем потерял ход.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что три украинских судна, которые в конечном итоге захватила Россия в Черном море, преследовали 10 кораблей Черноморского флота и ФСБ РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адмирал сообщил во время пресс-подхода руководства МИД и ВМС Вооруженных сил Украины в связи с очередным актом агрессии России против Украины сегодня в Киеве.

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«Когда мы выходили в открытое море - мы не провоцировали непосредственно ФСБ и Черноморский флот РФ, потому что, представьте - два бронекатера и один рейдовый буксир, который после таранов потерял ход, и их преследовали, согласно докладу командиров катеров, 10 различного класса кораблей (2 корабля Черноморского флота РФ, 2 катера Черноморского флота РФ и остальное - это корабли ФСБ РФ)», - отметил Воронченко.